Elli Kelimelik Mektuplar Filmi - Son Dakika

Filmde, Adnan Menderes Hükümetinin Milli Eğitim Bakanı iken 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilen ve burada hayatını kaybeden Tevfik İleri'nin hayatı ele alınıyor.
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Senaryo: Nevin Şahin, Sadık Yalsızuçanlar
Oyuncular: Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen, Derya Alabora, Zafer Kırşan, Ulviye Karaca, Cemre Polat, Gökçe Güneş Doğrusöz, Başar Sönmez, Süreyya Gürsel Evren, Mehmet Avdan, Murat Parasayar, Haydar Köyel, Erkan Murat Onuk, Cem Kurtoğlu, Muzaffer Demirel, Ömer Turan, Nevzat Yılmaz, Korhan Okay
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Elli Kelimelik Mektuplar
Yapımcı Firma: İstanbul Medya Akademisi
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 11.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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