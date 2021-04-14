Orijinal Adı: Elli Kelimelik Mektuplar

Filmde, Adnan Menderes Hükümetinin Milli Eğitim Bakanı iken 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilen ve burada hayatını kaybeden Tevfik İleri'nin hayatı ele alınıyor.

Son Dakika › Sinema › Elli Kelimelik Mektuplar Filmi - Son Dakika

Diyanet Vakfı'nın rap müzikli kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de çok beğenmeyen de