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"Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, 27 Mayıs darbesini beyaz perdeye yansıtacak - Son Dakika

"Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, 27 Mayıs darbesini beyaz perdeye yansıtacak

26.08.2021 16:20

TRT Ortak Yapımı "Elli Kelimelik Mektuplar" sinema filminin tanıtımı yayımlandı.

TRT Ortak Yapımı "Elli Kelimelik Mektuplar" sinema filminin tanıtımı yayımlandı.

Film, Adnan Menderes döneminde bakanlık görevinde bulunan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları gerçek hikayelerden esinlenerek anlatıyor.

Darbeyi gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada'ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri'nin sadece elli kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutunmasını konu alıyor.

Halkın gözünden uzak yargılanmalara ve dönemin haksızlıklarına ışık tutan yapım, bu zorluklarla dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve hukuk mücadelesine odaklanıyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden esinleniyor

Sadık Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" kitabından serbest uyarlanan "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, gerçek bir hikayeden yola çıkarak Türkiye'nin 1950 ve 1960'lı yıllarını anlatıyor.

Filmde Gizem Karaca, Tevfik İleri'yi savunan idealist bir avukatı, İlker Kızmaz ise cuntayı kızdıracak haberler yapan bir gazeteciyi oynuyor.

10 Eylül'de seyirciyle buluşacak

Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Karaca ve Kızmaz ile Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen'in paylaştığı "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, 10 Eylül'de vizyona girecek.

TRT Ortak Yapımı film, darbeyle beraber olumsuz anlamda değişen hayatları ve askeri cuntanın yönetimi ele alıp her şeyi kontrol altına almasını beyaz perdeye yansıtacak.

Adnan Menderes, Yassıada, Mayıs, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Elli Kelimelik Mektuplar' filmi, 27 Mayıs darbesini beyaz perdeye yansıtacak - Son Dakika


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