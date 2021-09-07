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"Elli Kelimelik Mektuplar" filminin basın gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Elli Kelimelik Mektuplar" filminin basın gösterimi yapıldı

07.09.2021 18:15

27 Mayıs darbesini beyaz perdeye yansıtacak TRT ortak yapımı "Elli Kelimelik Mektuplar" filminin basın gösterimi yapıldı.

27 Mayıs darbesini beyaz perdeye yansıtacak TRT ortak yapımı "Elli Kelimelik Mektuplar" filminin basın gösterimi yapıldı.

Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Gizem Karaca ve İlker Kızmaz ile Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen'in paylaştığı "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, 10 Eylül'de vizyona girecek.

Gösterimden önce AA muhabirine açıklamada bulunan Kızmaz, dönem film dizilerinde yer almayı sevdiğini belirterek, "Benim için 27 Mayıs darbesine yakından bakmak için bir fırsat oldu. Ama özellikle yakın dönemi merak eden gençler için filmi tavsiye edebilirim" dedi.

Kızmaz, Gizem Karaca'nın canlandırdığı genç avukat ve kendisinin canlandırdığı gazeteci rolü dışında filmde yer alan içeriğin gerçekliğe dayandığını ifade ederek, "Tevfik İleri'nin hayatından alınan olayları anlattık. Tüm bu yaşananlardan dersler çıkartmamız gerekiyor. Bu filmin de izleyenler için bir kılavuz olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Khalilzadeh de filmde hikayenin Tevfik İleri ve diğer bakanlara yönelik isnat edilen suçların gerçek dışılığı üzerine kurulduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda dramatik bir hikaye oluşturmak istedik ve mutsuz bir finalle film sonuçlanıyor. 'Elli Kelimelik Mektuplar' tarihi gerçeklere dayanan bir kurmaca filmi, birtakım perde arkası belgelenmemiş gerçekleri anlatabilmek adına kurmaca karakterler de ekledik." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri tarihe çok meraklı olduğunu dile getiren Khalilzadeh, "Dönem filmi yapmak hep hayalimdi, çok şükür 'Elli Kelimelik Mektuplar' vesile oldu. Tarihi yapımlar fazladan zorluklar barındıran işlerdir ama buna rağmen sinemada tarihi içerikler sunmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok köklü bir tarihe sahibiz, anlatacak o kadar çok hikayemiz var ki herhalde bugün anlatmaya başlasak 100 yıl yetecek kadar hikaye çıkar tarihimizden" dedi.

Filmin yapımcısı İbrahim Elma ise merkeze koydukları öğenin gerçeklik olduğunun altını çizerek, "Dramatik sahneleri çok güçlü, oyunculuklar, sahne kurulumu, atmosfer veya dönemin gerçekliği mutlaka geçecektir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gerçek bir hayat hikayesinden esinleniyor

Film, Adnan Menderes döneminde bakanlık görevinde bulunan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları gerçek hikayelerden esinlenerek anlatıyor.

Darbeyi gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada'ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri'nin, sadece elli kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutunması konu ediliyor.

Halkın gözünden uzak yargılanmalara ve dönemin haksızlıklarına ışık tutan yapım, bu zorluklarla dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve hukuk mücadelesine odaklanıyor.

Sadık Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" kitabından serbest uyarlanan "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, gerçek bir hikayeden yola çıkarak Türkiye'nin 1950 ve 1960'lı yıllarını anlatıyor.

Filmde Gizem Karaca, Tevfik İleri'yi savunan idealist bir avukatı, İlker Kızmaz ise cuntayı kızdıracak haberler yapan bir gazeteciyi oynuyor.

Elli Kelimelik Mektuplar filminin basın gösterimi yapıldı
Elli Kelimelik Mektuplar filminin basın gösterimi yapıldı

İlker Kızmaz, Gizem Karaca, Mayıs, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Elli Kelimelik Mektuplar' filminin basın gösterimi yapıldı - Son Dakika


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