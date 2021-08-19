Elli Kelimelik Mektuplar vizyona giriyor

Başrollerini Gizem Karaca ve İlker Kızmaz'ın paylaştığı film, Adnan Menderes döneminde bakanlık yapan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları anlatıyor.
Sadık Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" kitabından uyarlanan film, gerçek bir hikayeden yola çıkarak Türkiye'nin 1950 ve 60'lar döneminin gergin günlerini anlatıyor.
Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh otururken, oyuncu kadrosunda ise Tekin Temel, İlhan Şeşen, Derya Alabora, Zafer Kırşan gibi ünlü isimler bulunuyor.
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