Elli yılda 900 plak ve 3 bin kasetlik koleksiyon yaptı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Koşar, 1970'ten bu yana biriktirdiği 900 plak ve 3 bin kasetle oluşturduğu nostalji odasında misafirlerini ağırlıyor.

Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Koşar, ilk plağını 13 yaşında aldı.1970'li yıllardan bu yana Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, arabesk ve pop sanatçıların yanı sıra yerel sanatçıların plak ve kasetlerini biriktiren Koşar, bir süre sonra merakını esnaflığa dönüştürdü.

Koşar, teknolojinin gelişmesiyle yerini CD, DVD, flaş bellek, hafıza kartı, akıllı telefon ve internete bırakan kasetçilik mesleğini sürdüremedi.

Piyasaya çıktığı dönemlere damgasını vuran Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıya ait plak ve kasetlerle büyük bir koleksiyon oluşturan Koşar, evinde oluşturduğu nostalji odasında muhafaza ettiği koleksiyonuyla, misafirlerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Ramazan Koşar, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini söyledi.

Plak sesini çok beğendiğine değinen Koşar, "1970'ten bu yana plak ve kaset topluyorum. Akşamları kahvehaneye gitme alışkanlığım yok, bu nedenle kaset ve plaklarla uğraşıyordum. Eskiden hep 45'lik plaklar satılırdı, şimdi böyle bir şey yok. 1980'den sonra plak devri kapandı. Askere gidene kadar birer birer topluyordum." dedi.

O günlerden bu yana biriktirdiği plak ve kasetlere gözü gibi baktığını anlatan Koşar, eşinin de yardımıyla evinin bir odasını adeta müzeye çevirdiğini ifade etti.

Plak ve kasetlerin hepsi orijinal

Plak ve kasetlerin temizliğini kendisinin yaptığını belirten Koşar, "Plakları temiz tutmaya çalışıyorum. 900 plağım, 3 bin kasetim var ve hepsi orijinal. Eskiden plaklar özel olarak analogdan doluyordu. Şimdiki plaklar analogdan dolmuyor. Son teknolojiyle dolduğu için eski tadı vermiyor." diye konuştu.

Plakları görenlerin eskiye yolculuk yaptığını dile getiren Koşar, eve gelen misafirlerin durmadan müzik çalmasını istediğini söyledi.

"Koleksiyonumu çocuklarıma bırakacağım"

Koleksiyonu dolayısıyla evine sürekli misafir geldiğini anlatan Koşar, şöyle devam etti:

"Koleksiyonumu çocuklarıma bırakacağım. Huzuru bu odada buluyorum. İçeri gelip bunlarla uğraşma, dinleme benim için büyük bir zevk. Eski günleri arıyorum. Eskiden 80-90 yıllarında plağa müthiş merak vardı. Daha sonra CD çıktı. En sonra telefonlara kadar geldi ama ses kalitesi kalmadı. Plaklarımdan 500'ü özel olarak doldurulmuştur. Hepsinin kondisyonu 10 üzerinden 8-9'dur. Çaldığınızda atlama falan olmaz. Odaya ben olmadan kimse giremez."

Komşular memnun

Koşar'ın evine gelerek müzik dinleyen komşusu Vahdettin Aslan ise Ramazan Koşar'ı 35 yıldır tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Sanat Müziğini çok seviyorum kendisi de çok sevdiği için bu bizi bir araya getirdi. Ailecek de görüşüyoruz. Ziyaretlerde çok eskilere gidiyoruz. 65 yaşındayım daha önce dinlediğim kaset ve plakları görünce mutlu oluyorum. Zeki Müren, Barış Manço, Emel Sayın, Bülent Ersoy bunları görünce mutlu oluyorum. Bu odaya girince eskileri yad ediyorum. Beraber oturup dinliyoruz. Eskileri anıyoruz güzel vakit geçiriyoruz."

Ebubekir Atalay da Ramazan Koşar ile bir araya gelip müzik dinlediklerini anlatarak, "Müzikleri dinledikçe kulaklarımızın pası siliniyor. Süper bir koleksiyonu var. Zevkine uygun olarak koleksiyon yapması çok güzel." ifadelerini kullandı.