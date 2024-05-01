Kripto Para Piyasasında Yapay Zeka ile Kara Para Aklama Tespitinde Yeni Dönem - Son Dakika
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Kripto Para Piyasasında Yapay Zeka ile Kara Para Aklama Tespitinde Yeni Dönem

Kripto para piyasasında kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelede yapay zeka devreye giriyor. Elliptic, IBM Watson AI Lab ile iş birliği yaparak geliştirdiği yeni nesil araçlarla bu suçları daha etkin tespit edebilmeyi hedefliyor. Yenilikçi teknoloji, 200 milyon işlemi kapsayan büyük bir veri seti üzerinde test edilerek, kripto dünyasında güvenliği artırmayı vaat ediyor.

01.05.2024 19:21
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Kripto para piyasasında kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelede yapay zeka devreye giriyor. Elliptic, IBM Watson AI Lab ile iş birliği yaparak geliştirdiği yeni nesil araçlarla bu suçları daha etkin tespit edebilmeyi hedefliyor. Yenilikçi teknoloji, 200 milyon işlemi kapsayan büyük bir veri seti üzerinde test edilerek, kripto dünyasında güvenliği artırmayı vaat ediyor.

Yapay Zeka İle Kara Para Aklama Tespitinde Yeni Dönem

Blockchain teknolojisi üzerine çalışan analiz firması Elliptic, Bitcoin ile yapılan kara para aklama faaliyetlerinin tespit edilmesi konusunda yapay zekayı kullanarak önemli ilerlemeler elde ettiğini duyurdu. Elliptic tarafından geliştirilen yeni nesil tespit araçları, MIT-IBM Watson AI Lab araştırmacılarıyla iş birliği içinde hazırlanan bir araştırma makalesiyle detaylandırıldı.

Firma, suç gelirlerinin yatırıldığı kripto borsalarını, yeni ortaya çıkan kara para aklama yöntemlerini ve daha önce tespit edilememiş yasadışı cüzdanları başarıyla belirleyen bir derin öğrenme modeli kullandığını açıkladı. Bu model, 200 milyonun üzerinde işlemi içeren geniş bir veri seti üzerinde test edildi.

Elliptic, aklanan Bitcoin'leri temsil eden işlem zincirlerini, yani 'alt grafikleri' tanımlamak üzere bir makine öğrenimi modeli geliştirdi. Bu model, yasadışı cüzdanlar yerine işlem zincirlerini tespit ederek, belirli yasadışı aktörlerin faaliyetlerinden ziyade, genel olarak kara para aklama süreçlerine odaklanılmasını sağlıyor.

Firmanın belirttiğine göre, Blockchain teknolojisi, geleneksel finansal işlemlerin aksine işlemlerin daha detaylı incelenmesi için makine öğreniminin kullanımını kolaylaştırıyor. Son olarak Elliptic, terörist gruplar gibi zararlı aktörlerin gerçekleştirdiği kripto işlemlerini saptama konusunda da tecrübeye sahip.

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Son Dakika Kripto Kripto Para Piyasasında Yapay Zeka ile Kara Para Aklama Tespitinde Yeni Dönem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kripto Para Piyasasında Yapay Zeka ile Kara Para Aklama Tespitinde Yeni Dönem - Son Dakika
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