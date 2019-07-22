Elma ağacına kendini astı
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ERZURUM'un İspir ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Mürsel D.(34), kendisini elma ağacına asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
ERZURUM'un İspir
ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Mürsel D.(34), kendisini elma ağacına asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde İspir'in Biricik Mahallesi'nde meydana geldi. Havva- Hasan D. çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve uzun süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Mürsel D., Otluca Mahallesi'ne gitti. Mahallenin yakınındaki dereyi de geçen Mürsel D., bahçedeki elma ağacına kendisini asarak yaşamına son verdi. Mürsel D.'nin ağaçta asılı olduğunu gören yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mürsel D.'nin cansız bedeni ağaçtan indirilerek İspir Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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