Son Dakika Haberleri: Elma ağacına kendini astı
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Elma ağacına kendini astı

35 dakika önce

ERZURUM'un İspir ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Mürsel D.(34), kendisini elma ağacına asarak yaşamına son verdi.

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ERZURUM'un İspir ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Mürsel D.(34), kendisini elma ağacına asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde İspir'in Biricik Mahallesi'nde meydana geldi. Havva- Hasan D. çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve uzun süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Mürsel D., Otluca Mahallesi'ne gitti. Mahallenin yakınındaki dereyi de geçen Mürsel D., bahçedeki elma ağacına kendisini asarak yaşamına son verdi. Mürsel D.'nin ağaçta asılı olduğunu gören yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mürsel D.'nin cansız bedeni ağaçtan indirilerek İspir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Sabah, İspir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
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