Son Dakika Haberleri: Elma ağacından düşen kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Elma ağacından düşen kişi yaralandı

Elma ağacından düşen kişi yaralandı

6 saat önce

Türkeli ilçesinde, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Elma ağacından düşen kişi yaralandı, System.String[]

Türkeli ilçesinde, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyünde meydana gelen olayda Cafer Çetinkaya elma toplamak çıktığı ağaçtan, bastığı dalın kırılması sonucu yere düşerek yaralandı.


Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Cafer Çetinkaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesime sevk edildi. - SİNOP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:00 Kaynak: İHA
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