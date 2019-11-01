Elma ağacından düşen kişi yaralandı
6 saat önce
Türkeli ilçesinde, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:00 Kaynak: İHA
Türkeli ilçesinde, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyünde meydana gelen olayda Cafer Çetinkaya elma toplamak çıktığı ağaçtan, bastığı dalın kırılması sonucu yere düşerek yaralandı.
Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Cafer Çetinkaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesime sevk edildi. - SİNOP
Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi