Elma ağaçları yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı - Son Dakika
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Elma ağaçları yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı

21.08.2022 12:35
Elma ağaçları yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı

Elma ağaçları yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı Konya'nın Kulu ilçesinde bir bahçede bulunan 3 elma ağacı yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı.

Elma ağaçları yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde bir bahçede bulunan 3 elma ağacı yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı.

Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir gurbetçiye ait evin bahçesindeki ağaçlara bakan Aşır Tay, elma ağaçlarının ilk meyve vermesinin ardından tekrar çiçek açtığını fark etti. Yıl içerisinde ikinci kez elma ağacının çiçek açtığını gördüğü için çok şaşkın olduğunu belirten Aşır Tay, "Ağustos ayında meyve veren ağaç, ilk meyvesini verdi. Elmaları burada, bu elma ağacımız ikinci meyve için çiçek açtı. Burası bir gurbetçi ailenin evi, ben bakıyorum bahçesine. Bu ve buna benzer 3 ağacımız da komple çiçek açtı. Görünce hayretler içinde kaldım. Hüzünlendim bir ağaçtan meyveyi verdi, meyveyi yedik topladık. İkinci meyveye de yine ağacımız çiçek açtı. Çok duygulandırıcı bir durum, insanlarımız bundan bir ders çıkartabilirler. Görüldüğü gibi ilk ağacımızı gösterdik, ikinci ağacımız meyvede ve meyveleri duruyor. Bunlar normal ağacın meyvesi. Ağaç komple çiçek dolu insan duygulanıyor" dedi.

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran da "Bitkiler gelecek sezonun meyve tomurcuğunu Ağustos döneminde hazırlar. Büyük ihtimal bu ağaçlar iklimden dolayı erken oluşturmuş. Gece gündüz farkı fazla ya da başka nedenden dolayı strese girip açmış olabilirler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Hisarcık, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

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