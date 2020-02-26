Elma bahane eğlence şahane - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elma bahane eğlence şahane - Son Dakika

Elma bahane eğlence şahane

6 saat önce

Mamak Belediyesi Yeşilbayır Aile Merkezi, elma şekeri etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Elma bahane eğlence şahane, System.String[]

Mamak Belediyesi Yeşilbayır Aile Merkezi, elma şekeri etkinliğine ev sahipliği yaptı.


Yeşilbayır Aile Merkezi'nde eğitim gören okul öncesi sınıfı öğrencileri ile gerçekleşen etkinlikte minikler kendi elleriyle elma şekeri yapmayı öğrendi. Giydikleri önlüklerle tezgahın başına geçerek marifetlerini sergileyen minikler büyüklere taş çıkarttı.


Çocukları mutlu etmenin dünyanın en büyük zenginliği olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu etkinlik sayesinde çocuklarımız çok sevdikleri lezzeti kendileri yapmayı öğrendi. Bu tür çalışmalarımız ile sadece eğlence değil, kazanımlar da hedefliyoruz. Çocuklarımız bu sayede bu ürünleri satın alınmadan da yapılabileceğini de öğrenmiş oluyor. Eğlenirken öğretici etkinliklerle çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak bu tür aktivitelere devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Yeşilbayır, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı
Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
16:20 Yeşilçam filmlerine ne kadar hakimsiniz?
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:44:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elma bahane eğlence şahane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]