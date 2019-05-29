Son Dakika Haberleri: Elma bahçesi ilaçlanırken mafsala kapılan kadın canından oldu
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Elma bahçesi ilaçlanırken mafsala kapılan kadın canından oldu

1 saat önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde elma bahçesinde traktörle ilaçlama yapıldığı sırada, mafsala kapılan kadın feci şekilde can verdi.

Elma bahçesi ilaçlanırken mafsala kapılan kadın canından oldu, System.String[]
Isparta'nın Gelendost ilçesinde elma bahçesinde traktörle ilaçlama yapıldığı sırada, mafsala kapılan kadın feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 16.00 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Esinyurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu ve gelini ile birlikte ilaçlama yapmak için elma bahçesine giden 55 yaşındaki Fatma Yıldırım, bir kenarda durduğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu traktör ile ilaç pompa makinesi arasında dönen mafsala kapıldı. Talihsiz kadın yaşanan olayda feci şekilde can verdi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra talihsiz kadının cenazesini memleketi Yeşilköy'e gönderdi. Yıldırım'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:36 Kaynak: İHA
Isparta, Gelendost, Güncel
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