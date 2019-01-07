Elma Bpm Kimdir?
1 saat önce
ProcessERA Genel Müdürü Haydar Koçak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
ProcessERA Genel Müdürü Haydar Koçak
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Dijitalleşme sürecinde bir takım problemlerin var olduğuna değinen Koçak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunların başında veri toplama ve girme sorunu ilk sıralarda yer alıyor. İnsan kaynakları noktasında da problemlerin olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte yazlım çalışmalarına yatırım noktasında, kurumların kafası bir takım kafa karışıklıkları ve soru işaretleri ile dolu. Biz işte tam da bu noktada devreye giriyoruz. Kurumlara, demo çalışması yaparak ayrıcalıklı bir hizmet sunuyoruz. Bu sayede kurumların endişelerini ve soru işaretlerini minimum seviyelere indirmeyi hedefliyoruz."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu
Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Hakem Hataları Televizyonda Tartışılmasın
Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil