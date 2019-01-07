Son Dakika Haberleri: Elma Bpm Kimdir?

Elma Bpm Kimdir?

1 saat önce

ProcessERA Genel Müdürü Haydar Koçak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

ProcessERA Genel Müdürü Haydar Koçak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dijitalleşme sürecinde bir takım problemlerin var olduğuna değinen Koçak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunların başında veri toplama ve girme sorunu ilk sıralarda yer alıyor. İnsan kaynakları noktasında da problemlerin olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte yazlım çalışmalarına yatırım noktasında, kurumların kafası bir takım kafa karışıklıkları ve soru işaretleri ile dolu. Biz işte tam da bu noktada devreye giriyoruz. Kurumlara, demo çalışması yaparak ayrıcalıklı bir hizmet sunuyoruz. Bu sayede kurumların endişelerini ve soru işaretlerini minimum seviyelere indirmeyi hedefliyoruz."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, Koçak, Sektörel, Ekonomi
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