Son Dakika Haberleri: Elma hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Elma hasadı başladı

17 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bin 105 dekar alanda elma hasadına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bin 105 dekar alanda elma hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'de bu yıl bin 105 dekar alandaki elma bahçelerinde hasadın başladığını belirterek, 2 bin 210 ton rekolte beklendiğini kaydetti.

Köse, bölgede, golden rainders, granny smith ve red chief gibi elma türlerinin yetiştirildiğini vurguladı.

Huzurlu Yaylası'nda 19 yıldır elma üreticiliği yapan Servet Günay, Amanosların zirvesinde yetişen meyvelerin aromasının ve lezzetinin bir başka olduğunu dile getirerek, "Bin 600 rakımlı yaylada suyumuz, havamız mükemmel. Burada yetişen elmaların lezzetinin sırrı hava ve su ile ilaç kullanılmaması ve tamamen organik olmasıdır." dedi.

Bölgede yaklaşık 3 bin civarında elma ağacı bulunduğunu ifade eden Günay, yol ve elektrik sorunlarının çözülmesi halinde pazarlama sorunu yaşamayacaklarına inandığını söyledi.

Elma hasadı başladı

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı Bankalardaki altın hesapları rekor seviyeye ulaştı Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 12:53:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elma hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]