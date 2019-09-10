Elma hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bin 105 dekar alanda elma hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'de bu yıl bin 105 dekar alandaki elma bahçelerinde hasadın başladığını belirterek, 2 bin 210 ton rekolte beklendiğini kaydetti.

Köse, bölgede, golden rainders, granny smith ve red chief gibi elma türlerinin yetiştirildiğini vurguladı.

Huzurlu Yaylası'nda 19 yıldır elma üreticiliği yapan Servet Günay, Amanosların zirvesinde yetişen meyvelerin aromasının ve lezzetinin bir başka olduğunu dile getirerek, "Bin 600 rakımlı yaylada suyumuz, havamız mükemmel. Burada yetişen elmaların lezzetinin sırrı hava ve su ile ilaç kullanılmaması ve tamamen organik olmasıdır." dedi.

Bölgede yaklaşık 3 bin civarında elma ağacı bulunduğunu ifade eden Günay, yol ve elektrik sorunlarının çözülmesi halinde pazarlama sorunu yaşamayacaklarına inandığını söyledi.