Elma hasadı başladı, lodos büyük zarar verdi - Son Dakika

Elma hasadı başladı, lodos büyük zarar verdi

BURSA - Meyvecilikte Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde elma hasadı başladı. Verimden memnun olan müstahsiller, geçen hafta lodostan büyük zarar gördü.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kayapınar kırsal mahallesindeki bahçelerde elma hasadını yerinde inceledi. Çelik burada yaptığı açıklamada, "İlçemizde mevsimine göre meyvecilikte hasat yapılıyor. Kayapınar'da şu anda elma ve armut hasadı sürüyor. Biliyorsunuz geçen hafta ilçe genelinde şiddetli lodos oldu. Elmaya büyük ölçüde zarar verdi. Gördüğünüz gibi yere düşen elmalar çuvallara doldurularak meyve suyu fabrikalarına verilecek. Bu yıl çiftçimiz para kazanıyor. İnegöl'de 143 bin dekarlık alanda meyve üretimi yapılıyor. Elma hasadı sürüyor, ama ne kadar rekolte olacağını kestirmemiz mümkün değil. İnegöl genelinde farklı yerlerde elma ve armut yetiştiriliyor. Şu anda toplanan elmalar soğukhava depolarına tonu 2 bin 300 liradan veriliyor. Çiftçilerimizden kimi dalından satıyor, kimi ise soğuk hava depolarına veriyor. Elma üreticiler ise geçen seneye göre bu yol üretimden memnun" diye konuştu.