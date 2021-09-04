Elma hasadı öncesi çiftçilere eğitm verildi

Isparta'da bu ay başlayacak olan elma hasadı öncesinde çiftçilere eğitim verildi

Yaklaşan elma hasat zamanı öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) teknik personellerince Eğirdir, Yalvaç Senirkent, Gelendost ilçeleri merkez ve köylerinde Elma Hasat Kriterleri ve Depo hastalıkları konularında çitçi eğitim toplantıları yapıldı.

Toplantılarda elmalarda hasat zaman tayini ve hasatta dikkat edilecek hususlar, elma depo hastalıkları, elmalarda görülen fizyolojik bozukluklar ve son dönemde ilimizde görülmeye başlayan Alternarya Meyve Çürüklüğü ile çiftçilerin karşılaştığı sorunlar anlatıldı.

Elma ihracatında hasada bağlı karşılaşılan sorunlar çiftçilere anlatılarak, elmalarda el izi ve tırnak izi, erken elma hasadı, toplama kovalarına ve kasalara bağlı darbe izlerinden elmalarda meydana gelen çürümelere dikkat çekildi. Çiftçilerin hasat sezonun sorunsuz geçirmeleri için gerekli bilgilendirme yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - ISPARTA