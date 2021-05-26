Elma iç kurduna karşı ilaçlama uyarısı - Son Dakika

Elma iç kurduna karşı ilaçlama uyarısı

26.05.2021 15:57
Elma iç kurduna karşı ilaçlama uyarısı, System.String[]

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentte elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesinde birinci ilaçlama hususunda uyardı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentte elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesinde birinci ilaçlama hususunda uyardı.

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, Van meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydiapomonella) olduğunu belirterek; doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini kaydetti. Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilçelerde 3 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduklarını ifade eden Görentaş, arazide eşeysel tuzaklar asıldığını ve fenolojik gözlemler yapıldığını söyledi. İstasyonlardan ve araziden elde edilen verilerin teknik personeller tarafından değerlendirildiğini kaydeden Görentaş, böylece elma iç kurdunun mücadele zamanının tespit ederek üreticilere basın, ilan, kısa SMS ve anonslarla duyurduklarını ifade etti. Görentaş, "Bütün bu bilgiler ışığında elma iç kurdu zararlısında mücadele zamanı geldi. 2021 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Gürpınar ilçelerinde 26 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, Erciş ve Muradiye ilçelerinde 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ve Gevaş ilçesinde ise 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlanması gerekir. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekir. İkinci ve gerekiyorsa üçüncü ilaçlama için de ayrıca bilgilendirme yapacağız. Mücadelede geç kalınması durumunda meyve kalitesinde ciddi düşüşler yaşanacak. Bu zararlıya karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra, kültürel ve mekanik yöntemlerle de nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerimiz de mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekir. 2021 yılının üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi. - VAN

Elma iç kurduna karşı ilaçlama uyarısı

Mayıs, Tarım, İlaç, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elma iç kurduna karşı ilaçlama uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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