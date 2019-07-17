Son Dakika Haberleri: Elma iç kurdunda ikinci döle karşı ilaçlama dönemi başladı
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Elma iç kurdunda ikinci döle karşı ilaçlama dönemi başladı

3 saat önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bilgilendirme açıklaması yapılarak elma iç kurdunda ikinci döle karşı ilaçlama döneminin başladığı kaydedildi.

Elma iç kurdunda ikinci döle karşı ilaçlama dönemi başladı, System.String[]
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bilgilendirme açıklaması yapılarak elma iç kurdunda ikinci döle karşı ilaçlama döneminin başladığı kaydedildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Erzincan için önemli meyve türlerinden birisi konumunda olan elmanın pazar değerinin düşmemesi ve kaliteli ürün elde edilmesi için iç kurdu mücadelesi büyük önem taşıyor. Bu noktada mevsimsel verileri göz önünde bulunduran elma iç kurdunda ikinci döle karşı ilaçlama zamanı geldi. Çiftçilerimiz ilaçlamaya başlamaları ve ilaçlama yapacak kişilerin eldiven, maske, gözlük gibi koruyucu malzemeleri kullanması, boş ilaç kutularının gelişi güzel çevreye atılmaması gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN
Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:49 Kaynak: İHA
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