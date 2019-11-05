Son Dakika Haberleri: Elma kurusu fiyatları 4,5 TL'ye yükseldi
Son Dakika Ekonomi Elma kurusu fiyatları 4,5 TL'ye yükseldi

Elma kurusu fiyatları 4,5 TL'ye yükseldi

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl 3,5 TL olan elma kurusu fiyatlarının bu yıl 4,5 TL'ye yükselmesi elma üreticilerini sevindirdi.

Elma kurusu fiyatları 4,5 TL'ye yükseldi, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl 3,5 TL olan elma kurusu fiyatlarının bu yıl 4,5 TL'ye yükselmesi elma üreticilerini sevindirdi.


Yıl boyunca elma ağaçlarının dibine dökülen elmaları toplayıp küçük parçalara ayırarak güneşte kurutup elma kurusu olarak değerlendiren üreticiler bu yılki fiyatlardan hayli memnun.


Dip elmalarının çürüyüp heba olmaması için doğrayarak güneşte kurutup sattıklarını söyleyen Ahmet Özkan," Bu yıl elma üretiminin bol olması yüzünden elimizde dip elması çoğaldı. Biz de dip elmaları çürüyüp heba olmasın diye bir kısmını hayvanlarımıza yediriyor, kalan kısmını da doğrayıp kurutuyoruz. Kuruttuğumuz elma kaklarını sonbahar aylarında tüccarlara satıyoruz. Böylelikle mahsulün tarlada kalıp çürümesinin önüne geçiyor, ayrıca dip elmasını ekonomik anlamda değerlendirmiş oluyoruz" dedi.


Elma kurusunun çok değerli bir besin olduğunu söyleyen elma kurusu alıcısı Erhan Erol, "Çay olarak ta tüketilen elma kurusu içerdiği zengin lif sayesinde bağırsakları temizlediği, nefes darlığı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Ayrıca çocuk maması yapımında ve deterjan sanayinde kullanılmaktadır. Üreticilerden satın aldığımız elma kurusunu Simav ilçesindeki tüccarlara veriyoruz, onlarda gıda ürünleri işleme tesislerine gönderiyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ahmet Özkan, Hisarcık, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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