Son Dakika Haberleri: Elma Pazarlığı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Elma Pazarlığı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

1 saat önce

KARAMAN'da Ebuzer E. (30), iddiaya göre elma satın almak için pazarlık yaparken tartıştığı Ahmet K.nın (32) av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Elma Pazarlığı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı, System.String[]
KARAMAN'da Ebuzer E. (30), iddiaya göre elma satın almak için pazarlık yaparken tartıştığı Ahmet K.nın (32) av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı. Ahmet K. ve olaya karıştığı ileri sürülen kardeşi Hasan K. (30), polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında  Karaman Organize Sanayi bölgesindeki soğuk hava deposunu önünde meydana geldi. Ebuzer E., elma satın almak için Ahmet K. ve kardeşi Hasan K. ile buluştu. İddiaya göre pazarlık ettiği sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., otomobilinden aldğı tüfekle Ebuzer E.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan ve kanlar içinde kalan Ebuzer E., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan iki kardeş ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Soruşturma sürüyor. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:37 Kaynak: DHA

Polis, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı Milli Futbolcu Kenan Karaman: Lucescu'ya Teşekkür Ederim

Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 02:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elma Pazarlığı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]