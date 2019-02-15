Elma Pazarlığı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı
1 saat önce
KARAMAN'da Ebuzer E. (30), iddiaya göre elma satın almak için pazarlık yaparken tartıştığı Ahmet K.nın (32) av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı.
KARAMAN'da Ebuzer E. (30), iddiaya göre elma satın almak için pazarlık yaparken tartıştığı Ahmet K.nın (32) av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı. Ahmet K. ve olaya karıştığı ileri sürülen kardeşi Hasan K. (30), polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Karaman
Organize Sanayi bölgesindeki soğuk hava deposunu önünde meydana geldi. Ebuzer E., elma satın almak için Ahmet K. ve kardeşi Hasan K. ile buluştu. İddiaya göre pazarlık ettiği sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., otomobilinden aldğı tüfekle Ebuzer E.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan ve kanlar içinde kalan Ebuzer E., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaçan iki kardeş ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Soruşturma sürüyor. - Karaman
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:37 Kaynak: DHA
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