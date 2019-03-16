Elma serasını yenileyip muz yetiştirmeye başladılar

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"Kaya İle Evlenmem Bir Tektaşa Bakar" Diyen Hülya Avşar, 800 Bin TL'lik Yüzüğü İle Kafaları Karıştırdı

Bu Hafta Yatırım Araçlarından En Çok Borsa Kazandırdı