Elma Soymanın En İlginç Yolu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ağaç oymacılığı yapan Niyazi Kahraman'ın torna tezgahında bir elmayı soyması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ağaç oymacılığı yapan Niyazi Kahraman'ın torna tezgahında bir elmayı soyması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Edremit'te ekonomik ömrünü tamamlamış zeytin ağaçlarını işleyerek çömlek, tabak ve masalar yapan Niyazi Kahraman, işindeki maharetini gösterebilmek için torna tezgahında bir elmanın kabuğunu dakikada beş bin devir hızda soydu. Kahraman, torna tezgahına bağladığı elmayı bir keski yardımı ile dakikalar içinde milimetrik incelikte bir işçilik ile parçalamadan soymayı başardı. Çektiği video ile sosyal medyada büyük ilgi gören Niyazi Kahkaman'ın uzun yıllardır bu işi yaptığı öğrenildi.



(İHA)

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