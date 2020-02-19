Elma ticaretinde 'Habur' hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Elma ticaretinde 'Habur' hareketliliği - Son Dakika Ekonomi

Elma ticaretinde 'Habur' hareketliliği

7 saat önce

ANTALYA'da elma üreticileri, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasına sevindi.

Elma ticaretinde 'Habur' hareketliliği, System.String[]

ANTALYA'da elma üreticileri, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasına sevindi. Üretici Ogün Taş, ticarete yüzde 20 hareketlilik geldiğini söyledi.

Korkuteli ilçesinde elma üreticileri, hasadın ardından soğuk hava depolarına doldurdukları elmaları işlemeye başladı. Hem iç pazara hem de yurt dışına gönderilen elmalar, aroması ve düzgün şekliyle tüketiciler tarafından çok beğeniliyor. Korkutelili üreticiler, elmanın ihraç edilmesinin önündeki en büyük engelin bazı sınır kapılarının kapalı olmasından kaynaklandığını söyledi.Elma üreticisi ve tüccarı Ogün Taş, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasıyla birlikte işlerinde hareketlilik başladığını söyledi. Irak pazarı ve Irak üzerinden Orta Doğu'ya elmanın gönderildiğini de kaydeden Taş, "Önceden elma gitmiyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Rusya, Hindistan ve birkaç bölgeye gönderiyoruz. Habur Sınır Kapısı'nın da açılmasıyla iyice hareketlendi dış pazarımız. Yüzde 15- 20 oranında hareketlilik geldi. Elmanın kilogramı şu anda 2 TL'ye satılıyor" dedi.


Habur Sınır Kapısı, Korkuteli, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'ye sevk ettiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanıldı
Bedelli askerlik yapacak işçi kıdem tazminatı alabilecek SGK'dan milyonlarca işçiyi sevindiren haber! Bu meslekleri yapanlar erken emekli olacak Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:34:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elma ticaretinde 'Habur' hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]