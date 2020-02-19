Elma ticaretinde 'Habur' hareketliliği

ANTALYA'da elma üreticileri, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasına sevindi. Üretici Ogün Taş, ticarete yüzde 20 hareketlilik geldiğini söyledi.

Korkuteli ilçesinde elma üreticileri, hasadın ardından soğuk hava depolarına doldurdukları elmaları işlemeye başladı. Hem iç pazara hem de yurt dışına gönderilen elmalar, aroması ve düzgün şekliyle tüketiciler tarafından çok beğeniliyor. Korkutelili üreticiler, elmanın ihraç edilmesinin önündeki en büyük engelin bazı sınır kapılarının kapalı olmasından kaynaklandığını söyledi.Elma üreticisi ve tüccarı Ogün Taş, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasıyla birlikte işlerinde hareketlilik başladığını söyledi. Irak pazarı ve Irak üzerinden Orta Doğu'ya elmanın gönderildiğini de kaydeden Taş, "Önceden elma gitmiyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Rusya, Hindistan ve birkaç bölgeye gönderiyoruz. Habur Sınır Kapısı'nın da açılmasıyla iyice hareketlendi dış pazarımız. Yüzde 15- 20 oranında hareketlilik geldi. Elmanın kilogramı şu anda 2 TL'ye satılıyor" dedi.