Son Dakika Haberleri: Elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı - Son Dakika

Elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı

7 saat önce

Siirt'te elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı, System.String[]

Siirt'te elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesi Cintepe köyünde meydana geldi. Musa Ç., evinin bahçesinde elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşmesi sonucu yaralandı. Ailesinin yardımıyla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Musa Ç.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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