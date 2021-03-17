Elma üretiminde pestisit kullanımı azaltma deneme çalışması olumlu sonuç verdi - Son Dakika

Elma üretiminde pestisit kullanımı azaltma deneme çalışması olumlu sonuç verdi

17.03.2021 17:46
Elma üretiminde pestisit kullanımı azaltma deneme çalışması olumlu sonuç verdi, System.String[]

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü(MAREM) ile Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde elma üretimindeki pestisit kullanımını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen deneme çalışması olumlu sonuç verdi.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü(MAREM) ile Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde elma üretimindeki pestisit kullanımını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen deneme çalışması olumlu sonuç verdi.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü(MAREM) bünyesinde elma üretiminde pestisit kullanımını azaltmak amacıyla Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile beraber yürütülen entegre mücadele deneme çalışması tamamlandı. Bu kapsamda 2020 yılı üretim sezonunda elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele uygulanan bahçede Feromon yayıcı ve az miktarda kimyasal kullanımı ile hem iş gücü gereksiniminin azaldığı hem de pestisit uygulama maliyetlerinin düştüğü gözlemlendi.

Entegre Mücadele deneme çalışmasının sonuçlarını paylaşmak ve elma içkurduna karşı biyoteknik bir mücadele yönteminin tanıtımını yapmak üzere Eğirdir MAREM toplantı salonunda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda entegre mücadele deneme çalışması ile ilgili bilgi veren Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Mehmet Sedat Sevinç, elma üreticilerinin nasıl başa çıkacaklarını bilmediği durumlarda ilaçlama sıklığını ve dozunu arttırmayı tercih ettiğini söyledi. Bu tercihin insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediğine değinmen Sevinç, "Artan pestisit kullanımı nedeniyle direnç kazanan zararlı böceklerle mücadele edilemez noktaya gelinmesi ve toprak veriminde düşüş beklenen sonuçlardır. Bölgede kullanımı sürekli artan pestisitler, ulusal ölçekte stratejik öneme sahip tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü'nün geleceğini de tehdit ediyor. Ayrıca, tarımsal üretimde çok önemli rolleri olan faydalı böcekleri de riske atıyor. Bu sebeple çevre ve canlı sağlığı ile dost bir mücadele programı tasarlanması gerekir" dedi.

Entegre Mücadele deneme çalışmasının tamamladığını belirten Sevinç, şunları söyledi: "Bu kapsamda 2020 yılı üretim sezonunda Elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele uyguladık. Şaşırtma tekniği olarak da bilenen uygulama ile Elma iç kurdunun çiftleşmesini önlemek için feromon yayıcılar kullandık ve etkinliklerini gözlemledik. Ayni zamanda, biyoteknik mücadele yapılan elma bahçesi ile geleneksel üretim yapılan yani sadece kimyasal pestisit kullanılan elma bahçesini karşılaştırdık. Biyoteknik mücadele yapılan elma bahçesinde, zararlı gözlemleri yaparak sadece 3 kez pestisit uygulamasına karar verdik. Sonuç olarak, bir sezon boyunca 3 kez ilaçlama ve feromon kullanımı neticesinde elmalarda iç kurdu zararına rastlanmadı.

"Maliyetler düşerken kazanç arttı"

Öte yandan, geleneksel yani sadece kimyasal pestisit kullanılan elma bahçesinde ise Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerinden gelen bilgiler ve bahçede yapılan gözlemlere göre 13 kez pestisit uygulaması yaptık. Buna rağmen elmalarda %69 oranında iç kurdu zararına rastlandı. Feromon yayıcı ve az miktarda kimyasal kullanımı ile iş gücü gereksinimi azaldı ve pestisit uygulama maliyetleri düştü. Ürün kaybı olmadı ve kaliteli ürün üretildi. Yani maliyetler düşerken kazanç arttı. Sadece kimyasal pestisit kullanılan bahçede ise iş gücü ihtiyacının fazlalığı, pestisit uygulama maliyetlerinin yüksekliği ve çok miktarda ürün kaybı nedeniyle kazanç düştü."

Elma iç kurdu mücadelesinde biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik gerçekleştirilen toplantıda, Tepeli ve Eyüpler köylerinde 850 dekar tarım arazisinde kullanılmak üzere 27 üreticiye, Feromon çubuğu ücretsiz olarak dağıtıldı. - ISPARTA

Elma üretiminde pestisit kullanımı azaltma deneme çalışması olumlu sonuç verdi
Elma üretiminde pestisit kullanımı azaltma deneme çalışması olumlu sonuç verdi
Elma üretiminde pestisit kullanımı azaltma deneme çalışması olumlu sonuç verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elma üretiminde pestisit kullanımı azaltma deneme çalışması olumlu sonuç verdi - Son Dakika


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