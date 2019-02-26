Son Dakika Haberleri: Elma ve Bakliyat, Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında

Elma ve Bakliyat, Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında

35 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kentin çeşitli noktalarına kurulan tanzim satış noktalarında, sebze satışının ardından elma ve bakliyat satışlarına da başlandı.

Elma ve Bakliyat, Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kentin çeşitli noktalarına kurulan tanzim satış noktalarında, sebze satışının ardından elma ve bakliyat satışlarına da başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Şubat'tan bu yana uygun fiyata sebze satılan 30 noktadaki tanzim satış noktalarında bugünden itibaren bakliyat ve elma da satılmaya başlandı.  Sabah saatlerinde satış noktalarına gelenler, satışa ilk kez çıkarılan elma ve nohuda ilgi gösterdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilen, 2'şer kilogramlık paketler halindeki nohut 11 TL'den satıldı. Elmanın kilogramı ise 3 liradan satışa sunuldu.

Öte yandan 2'şer kilogramlık paketler halinde satılacak mercimeğin öğleden sonra 5 kilogramlık paketlerde satılacak pirincin ise gelecek hafta tezgahlara çıkarılacağı öğrenildi.

 

Görüntü Dökümü:

-Tanzim satış noktasından görüntü

-Nohut ve elmadan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

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