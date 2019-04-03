Son Dakika Haberleri: Elma Yiyerek Ayakkabı Çalan Hırsız Kamerada

Elma Yiyerek Ayakkabı Çalan Hırsız Kamerada

42 dakika önce

Elma yiyerek ayakkabı çalan hırsız kameradaİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir apartmana giren hırsız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Elma yiyerek ayakkabı çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir apartmana giren hırsız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Elma yiyerek ayakkabıları tek tek deneyen hırsız, ayağına uyan ayakkabıları kovaya doldurarak kayıplara karıştı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesinde bir ailenin yaşadığı apartmana giren hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti. Binaya giren hırsız, daire kapılarının önündeki ayakkabıları elma yiyerek denedi. Kendi evindeymişçesine rahat davranan hırsız, beğendiği birkaç ayakkabıyı kovaya doldurdu. Daha sonra, bina sakinlerinin ikinci el eşyalarının bulunduğu çatıya da çıkan hırsız, depodaki eşyaları karıştırdı. Depodan bir sini alan hırsız, güvenlik kamerasına aldırmadan kendi evinden çıkıyor gibi binadan çıkarak, kayıplara karıştı. Ayakkabıları ve siniyi elma yiyerek çalan rahat hırsız, binanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsız apartmana girip elma yiyerek ayakkabıları deniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:40 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
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