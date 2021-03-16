'Elmacı dede' bahçesinin mahsullerini Mehmetçiğe elleriyle dağıttı - Son Dakika

DENİZLİ'de çiftçilik yapan ve 'elmacı dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz (71), bahçesinden topladığı ürünlerini Van'da terörle mücadeleyi başarıyla yürüten jandarma komando birliklerine ikram etti.

'Fırat Kalkanı', 'Zeytin Dalı', 'Barış Pınarı', 'Bahar Kalkanı' harekatları ile 'Kapan', 'Kıran' ve 'Pençe- Kaplan' operasyonları bölgelerinde de güvenlik güçlerine elma ulaştıran Muhammet Yılmaz, Van'daki Mehmetçiği unutmadı. Askerlerin 'elmacı dede' dediği Yılmaz, daha önce Hakkari ve Şırnak'taki güvenlik güçlerine elma ulaştırırken, Van'a gelmeyi de ihmal etmedi.