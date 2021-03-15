VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi - Son Dakika

VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi

15.03.2021 14:42

?Elmacı Dede?

?Elmacı Dede? bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi

DENİZLİ'de yaşayan ve çiftçilik yapan 'Elmacı Dede' olarak bilinen, Muhammet Yılmaz (71), bahçesinden topladığı elmaları Van'da, terörle mücadele yürüten Mehmetçiklere ulaştırdı. Yılmaz, bahçesinin birini askerlere adadığını belirterek, "Askerlerimizin gönüllerini fethetmek için anavatanımızın bütün hudut birliklerini gezdim. Elmalar kendi bahçemin elmaları. 2 bahçem var ve bahçemin birini askerlere adadım" diye konuştu.

Denizli'de yaşayan ve Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan, Kıran ve Pençe Kaplan operasyonlarında görev alan güvenlik güçlerine elma ulaştıran Muhammet Yılmaz, bu kez de Van'a geldi. Denizli'nin Çivril ilçesinden 12 Mart'ta yola çıkan ve Mehmetçiğin 'Elmacı Dede' dediği Yılmaz, daha önce bölgede Hakkari ve Şırnak'taki güvenlik güçlerine elma ulaştırdı. Terörle mücadele eden Mehmetçiğin gönlünü fethetmek ve moral vermek amacıyla yola çıkan Yılmaz, Van'daki güvenlik güçlerine de yetiştirdiği elmalarını ikram etti.

'1700 KİLOMETRE YOL GELDİM'

Aracıyla Van İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Yılmaz, "Hakkari Çukurca'daki askeri üs bölgelerine gittim. Askerlerimize elma ikram etmek için 3 bin rakımlı üs bölgelerine çıktım. Van da komşu vilayet olduğu için içimde bir acı oldu. Van'ı ihmal etmek benim ayıbım olurdu. Onun için şimdi de Van'dayım. Yaklaşık 1700 kilometre yol geldim. Cumu günü akşam saatlerinde Denizli'den çıktım. Aslında ben Çatak ilçesindeki üs bölgelere gidecektim. Yollar karlı olduğu için ben elmaları İl Jandarma Komutanlığına teslim edeceğim. Onlar da Çatak ilçesindeki üs bölgelerdeki karakollara ulaştıracak" diye konuştu.

'BAHÇEMİN BİRİNİ ASKERLERE ADADIM'

Amacının vatan, bayrak ve İslam olduğunu belirten Yılmaz, "Ben de askerlerimizin gönüllerini fethetmek için anavatanımızın bütün hudut birliklerini gezdim. Elmalar kendi bahçemin elmaları. 2 bahçem var. Bahçemin birini askerlere adadım. İnşallah ayın 28'inde Telabya'da 8 sınıflık ana sınıfı açacağız. Sınıfların masraflarını da diğer elma bahçemdeki elmaları satarak karşılayacağım"diye konuştu.

VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi
VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi

Muhammet Yılmaz, Denizli, Fırat, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN 'Elmacı Dede' bu kez de Van'daki Mehmetçiğe ürünlerini getirdi - Son Dakika


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