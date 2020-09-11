'Elmacı Dede'den 'Oruç Reis' personeline bir minibüs dolusu üzüm - Son Dakika

DENİZLİLİ çiftçi Muhammet Yılmaz (70), 'Oruç Reis' personeline teslim edilmek üzere Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bir minibüs dolusu üzüm teslim etti. Mehmetçiğin kendisine 'Elmacı Dede' lakabı taktığını söyleyen Yılmaz, "Askerim için canım feda. Sağlığım el verdiği sürece Türkiye'yi dolaşıp bahçemde, tarlamda yetiştirdiğim meyvelerimi Mehmetçiklere hediye edeceğim" dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftçi Muhammet Yılmaz, bir firmadan satın aldığı üzümleri kasalara doldurdu. Yanında bir arkadaşıyla Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine 'Hedef Kızıl Elma', 'Barış Pınarı Harekatı', 'Hakkari Kıran' yazdığı minibüsüyle yola çıktı. Marmaris'e ulaşan Yılmaz, 'Oruç Reis' gemisinde görevli personele gönderilmek üzere bir minibüs dolusu üzümü Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı A Kapısı'na getirdi. Mehmetçik sevdalısı Yılmaz'ı üs komutanı Deniz Kurmay Albay İbrahim Kurtuluş giriş kapısında karşıladı. Yılmaz'ın getirdiği üzümler askerler tarafından alındı. Kurmay Albay Kurtuluş, Muhammet Yılmaz'ı makamında ağırlayıp, ikramda bulunduktan sonra teşekkür ederek, uğurladı.