"Elmacı Dede" Suriye'deki yetimlere bayramlık hediye etti - Son Dakika

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki yetimlere bayramlık hediye etti.

"Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle topladığı bayramlıkları minibüsle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirdi.

Aracıyla Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesine giden Yılmaz, yanında götürdüğü bayramlıkları ve yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara dağıttı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, ramazan ayının bütün Müslümanlara rahmet ve bereket getirmesini diledi.

İslam dininin yetimlerin sevindirilmesini emrettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah ramazan ayını en iyi şekilde geçirmeyi herkese nasip etsin. Geçen ay Tel Abyad'ı ziyaret ettiğimde bana burada yetimlerin olduğunu söylediler. Ben de onlar için hayırseverlerden bayramlık ve yardım kolileri temin ettim. Allah'a şükürler olsun 40 şehit çocuğumuza bayramlık hediye ettik. Bunun yanında ihtiyaç sahibi 40 aileye de yardım kolisi ulaştırdık. Allah hayırseverlerden razı olsun. Yetimler benim canım ciğerim, onları görünce yüreğim paramparça oluyor. Peygamberimizin hadisi var. Bir yetimin gönlünü hoş etmek saçını okşamakla saçının teli kadar sevap yazılır. Yani cennet kapıları açılıyor. Ben de bunun idrakinde olduğum için... Onların bir çok ihtiyacını karşılamaya çalıştım. Geçen ayda ilçedeki 2 okulun ana sınıfına da malzeme yardımı yapmıştık. Emeği geçenlerden Allan razı olsun."