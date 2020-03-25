Elmacık Kemiği Nedir? Nerededir? Elmacık Kemiği Ağrısı, Kırığı ve Tedavisi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Elmacık Kemiği Nedir? Nerededir? Elmacık Kemiği Ağrısı, Kırığı ve Tedavisi - Son Dakika Magazin

Elmacık Kemiği Nedir? Nerededir? Elmacık Kemiği Ağrısı, Kırığı ve Tedavisi

7 saat önce

Elmacık kemiği insan kafatasında bulunan bir kemiktir.

Elmacık Kemiği Nedir? Nerededir? Elmacık Kemiği Ağrısı, Kırığı ve Tedavisi, System.String[]

Elmacık kemiği insan kafatasında bulunan bir kemiktir.


Elmacık Kemiği Nedir? Nerededir?


Eklemi olmayan bir kemik olan elmacık kemiği yanağın üst kısmında bulunur. Elmacık kemiği için pek çok estetik işlem yapılmaktadır. Elmacık kemiği belirgin olmayan kişilerde elmacık kemiği için protezler uygulanmaktadır. Buda yüzde ki ifadeyi daha da belirginleştirir. Özellikle bayanlarda bu işlem sıklıkla uygulanmaktadır. Dolayısıyla elmacık kemiğinin belirgin olması estetiksel açıdan önemlidir.


Elmacık Kemiği Ağrısı


Elmacık kemiği zaman zaman ağrı yapabilmektedir. Buda kişiyi oldukça rahatsız eder ve dolayısıyla elmacık kemiğinin tedavi edilmesi gerekebilir. Elmacık kemiği ağrısı çok çeşitli komplikasyonlara bağlı olarak gelişebilir. Çoğu elmacık kemiği ağrısı zararsız olup fakat kişiyi rahatsız edecek şekilde olabilmektedir. Elmacık kemiği ağrısı geçmiyorsa uzun süre tekrarlıyorsa mutlaka bir doktora görünmek gerekebilir.


Elmacık kemiği ağrısı pek çok nedene bağlı olabilmektedir. İlk başlıca neden ise yüze alınan darbedir. Yüze alınan darbe neticesinde elmacık kemiği ağrısından sonra kırık durumu şüphelenilebilir. Bundan dolayı kırığın tespiti yapılması gerekebilir. Bir diğer elmacık kemiği ağrı nedeni ise diş ağrısı olabilir. Diş ağrılarının fazla olduğu durumlarda ise bu ağrı elmacık kemiklerinde hissedilebilir. Ağrı kesiciler ile elmacık kemiğinin neden olduğu ağrı da giderilmektedir.


Elmacık Kemiği Kırığı ve Tedavisi


Elmacık kemiği kırığı da yüze alınan bir darbe neticesinde olabilir. Bundan dolayı yüze farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Elmacık kemiği kırığı sonrası kişinin tedavi süresi de uzayabilir. ve kırığa bağlı olarak da ağrı için doktor tarafından çeşitli ağrı kesiciler uygulanmaktadır. Elmacık kemiği kırığı için en iyi tedavi şekli hekim tarafından belirlenir. ve dolayısıyla eğer elmacık kemiği kırığından şüpheleniyorsanız mutlaka doktora görünmelisiniz.


Elmacık kemiği kırığında genellikle tedavi yöntemi olarak ameliyat gerekebilir. Doktor kırığı tespit ettikten sonra hastayı ameliyata alarak kırığı onarır. Ancak her elmacık kemiği kırığı ameliyat gerektirmeyebilir. Bunun tespitini ve ameliyatın gerekli olup olmadığını uzman bir hekim tarafından test edildikten sonra karar verilecektir.


Bazı elmacık kemiği kırıklıkları ise hiçbir müdahale gerekmeden kendiliğinden iyileşme özelliği bulunmaktadır. Bu yüze alınan darbe ve kırığın çeşidine göre değişmektedir. Elmacık kemiğinin kaynaması ise 10 ila 15 gün arasında değişmektedir.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:15 

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