Elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic, en az 4 hafta yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic, en az 4 hafta yok - Son Dakika Spor

Elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic, en az 4 hafta yok

6 saat önce

Antalyaspor'un Denizlispor maçında sakatlanan Makedon futbolcusu Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic, en az 4 hafta yok, System.String[]

Antalyaspor'un Denizlispor maçında sakatlanan Makedon futbolcusu Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Yukatel Denizlispor maçında kafa topu mücadelesinde rakibiyle çarpışarak sakatlanan ve oyundan çıkan Adis Jahovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Maç sonrası ambulans helikopterle Antalya'ya getirilen Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtildi. Jahovic'in sahalara dönüş sürecinin ise 4-6 hafta arası olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ELMACIK KEMİĞİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü" denildi.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'TEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Öte yandan, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Adis Jahovic'i Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Ali Şafak Öztürk, önemli olanın Jahovic'in sağlığı olduğunu belirterek, kendisini bir an önce yeşil sahalarda görme arzusunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jahovic'in Antalya'ya getirilmesi


Denizlispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
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