Elmada yüzde 20 'habur' hareketliliği - Son Dakika
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Elmada yüzde 20 'habur' hareketliliği

6 saat önce

Elmada yüzde 20 'Habur' hareketliliğiAntalya'daki elma üreticisi, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasına sevindi.

Elmada yüzde 20 'Habur' hareketliliği

Antalya'daki elma üreticisi, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasına sevindi. Üretici Ogün Taş, ticarete yüzde 20 hareketlilik geldiğini söyledi.

Korkuteli ilçesinde elma üreticileri hasadın ardından soğuk hava depolarına doldurdukları elmaları işlemeye başladı. Hem iç pazara hem de yurt dışına gönderilen elmalar aroması ve düzgün şekliyle tüketicinin büyük beğenisini alıyor. Korkutelili üreticiler elmanın ihraç edilmesinin önündeki en büyük engelin bazı sınır kapılarının kapalı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Elma üreticisi ve tüccarı Ogün Taş, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasıyla birlikte işlerinde bir hareketlilik meydana geldiğini söyledi. Irak pazarı ve Irak üzerinden Ortadoğu'ya elmanın gönderildiğini de kaydeden Taş, "Önceden elma gitmiyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Rusya, Hindistan ve birkaç bölgeye gönderiyoruz. Habur Sınır Kapısı'nın da açılmasıyla iyice hareketlendi dış pazarımız. Yüzde 15-20 oranında bir hareketlilik geldi. Elmanın kilogramı şu anda 2 TL'ye satılıyor" dedi.

Elmada yüzde 20 'habur' hareketliliği

Habur Sınır Kapısı, Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
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