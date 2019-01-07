Son Dakika Haberleri: Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı (2)

Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı (2)

1 saat önce

5 SAATTE KURTARILDILARYeşildere Mahallesi 1940 rakımlı İdris Dağı istikametinde dağa çıkan 7 kişi, araçlarının yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı.

Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı (2), System.String[]
5 SAATTE KURTARILDILAR

Yeşildere Mahallesi 1940 rakımlı İdris Dağı istikametinde dağa çıkan 7 kişi, araçlarının yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı. 7 kişilik grup yetkililere haber vererek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen  AFAD, Elmadağ Belediyesi ekipleri, beraberlerinde sağlık ekipleri ile 5 saatlik çalışma sonucu mahsur kalanlara ulaştı. Mahsur kalanların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:07 Kaynak: DHA

Yeşildere, Elmadağ, Güncel
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