Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

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Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek

Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti