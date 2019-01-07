Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı
16 dakika önce
ANKARA"da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ ilçesinde 2 otomobilde bulunan 7 kişi, kapanan yolda mahsur kaldı.
ANKARA"da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ
ilçesinde 2 otomobilde bulunan 7 kişi, kapanan yolda mahsur kaldı. Araçtakilerin haber vermesiyle olay yerine hareket eden AFAD
ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Ankara
ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 22.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Yeşilpınar
Mahallesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle iki araçta bulunan 7 kişi mahsur kaldı. Araçlarda bulunanların haber vermesiyle AFAD, 112 Acil ve belediye ekipleri bölgeye hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda ekipler, mahsur kalan 7 kişiye ulaştı. Kapanan yol ulaşıma açılırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 7 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Bölgede ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdüryor. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:27 Kaynak: DHA
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