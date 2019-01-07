Son Dakika Haberleri: Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

16 dakika önce

ANKARA"da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ ilçesinde 2 otomobilde bulunan 7 kişi, kapanan yolda mahsur kaldı.

Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
ANKARA"da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ ilçesinde 2 otomobilde bulunan 7 kişi, kapanan yolda mahsur kaldı. Araçtakilerin haber vermesiyle olay yerine hareket eden AFAD ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Ankara ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 22.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle iki araçta bulunan 7 kişi mahsur kaldı. Araçlarda bulunanların haber vermesiyle AFAD, 112 Acil ve belediye ekipleri bölgeye hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda ekipler, mahsur kalan 7 kişiye ulaştı. Kapanan yol ulaşıma açılırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 7 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Bölgede ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdüryor. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

AFAD, Ankara, Elmadağ, 3. Sayfa
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