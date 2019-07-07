Elmadağ'da trafik kazası: 3 ölü
26 dakika önce
- Kaza yerinden görüntüler Kaza yapan araçlardan detaylar Polis ekiplerinin çalışmalarından detaylar Karayolunda temizlik çalışmaları Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:48 Kaynak: AA
- Kaza yerinden görüntüler
Kaza yapan araçlardan detaylar Polis
ekiplerinin çalışmalarından detaylar
Karayolunda temizlik çalışmaları
Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması ANKARA - Ankara
'nın Elmadağ
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
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