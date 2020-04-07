Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama - Son Dakika

Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama
6 saat önce
Ankara Valiliği, Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı olayda 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
Ankara Valiliği, Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı olayda 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:32 Kaynak: AA
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