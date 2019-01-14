Elmadağı'nın Doruğundaki 60 Köpeğe Hayvanseverler Ulaşılamıyor
1 saat önce
- Elmadağı'nın doruğundaki 60 köpeğe hayvanseverler ulaşılamıyorANKARA - Ankara Elmadağı'nda zirveye yakın bir yerde hayatlarını sürdüren ve hayvasenverler tarafından beslenen 60'a yakın köpeğe olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşılamıyor.
- Elmadağı'nın doruğundaki 60 köpeğe hayvanseverler ulaşılamıyor
ANKARA - Ankara
Elmadağı'nda zirveye yakın bir yerde hayatlarını sürdüren ve hayvasenverler tarafından beslenen 60'a yakın köpeğe olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşılamıyor. Köpekleri besleyen hayvanseverler köpeklere ulaşabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.
Ankara'da, 3 aydır Elmadağı'nda bulunan 60'a yakın köpeği besleyen ve karınlarını doyuran dağcı Faruk Açık ve arkadaşları, zirveye yakın yerde bulunan hayvanlara ulaşamadıklarını kaydetti. 3 aydır köpekleri besledikleri bilgisini veren Açık, köpeklerin buraya bir kamyon ya da başka bir araçla bırakılarak terk edildiğini ileri sürdü.
Ölsünü dirisini göremedik
Köpeklerin Elmadağı zirvesinin hemen arkasında bulunan Kömürcü köyü mevkinde olduğunu belirten Açık, "Son olarak olumsuz hava şartları nedeniyle köpeklerin hiçbirisine ulaşamıyoruz. O bölgeye gidemiyoruz. Biz düzenli olarak bu köpeklere yemek getiriyorduk. Nitekim olumsuz hava şartları nedeniyle, gittiğimiz noktadaki köpeklere şu an ulaşamıyoruz. Birçoğu ürkek ve insanlara korkudan yaklaşmıyordu. En azından karınları doysun istiyorduk fakat inanın dağın arkasına hiç bir şekilde ulaşamıyoruz. Bu bölgede arazi koşulları, kar ve tipi nedeniyle köpeklerin ne ölüsünü ne de dirisini göremedik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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