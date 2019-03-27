Elmadağlı İş İnsanlarından 18 Okula "Tba"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Elmadağlı iş insanları arasında imzalanan protokolle, Elmadağ ilçesinde 18 okulda Tasarım Beceri Atölyeleri yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Elmadağlı iş insanları arasında imzalanan protokolle, Elmadağ ilçesinde 18 okulda Tasarım Beceri Atölyeleri yapılacak.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile Hasanoğlan Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çetin Tekin arasında Tasarım Beceri Atölyelerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.



Protokol kapsamında 20 iş insanı tarafından Elmadağ'da 18 okulda Tasarım Beceri Atölyeleri yapılacak.



Protokolün imza töreninde konuşan Bakan Selçuk, iş dünyasının eğitim konusundaki desteğini çok önemsediklerini belirterek, "Bu kapsamda göstereceğimiz her türlü çaba çocuklarımızın geleceği açısından hayati önem taşıyor. İş insanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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