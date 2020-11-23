Elmak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım - Son Dakika

Elmak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım

23.11.2020 15:48
Elmak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım, System.String[]

Emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım mesai bitiminin ardından sona ererken, Akdeniz Belediyesince vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta sonu merkez bina ile Huzurkent'te bulunan veznelerin açık tutulacağı bildirildi.

Emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım mesai bitiminin ardından sona ererken, Akdeniz Belediyesince vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta sonu merkez bina ile Huzurkent'te bulunan veznelerin açık tutulacağı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vergi mükellefi vatandaşların, gecikmeden kaynaklı zamma maruz kalmaları ve mağduriyet yaşamamaları için vergi ödemelerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu. Dileyen vatandaşlar, merkez bina veznelerinden kredi kartı veya nakit şekilde ödemelerini yapabilir. Vergi mükellefleri, 'www.akdeniz.bel.tr' adresine giriş yaparak ve e-belediye sistemine tıklayıp 'https://e-belediye.akdeniz.bel.tr/' modülü üzerinden online şekilde ve kayıt olmaya gerek kalmadan emlak vergisi ile çevre ve temizlik vergilerini ödeyebilecekler.

Hafta sonu vezneler açık olacak

Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak ve yoğunluğu önlemek amacıyla, 28 Kasım Cumartesi ile 29 Kasım Pazar günleri, 11: 00-16: 00 saatleri arasında veznelerini açık tutacak. Vatandaşlar, (TR18 0001500158007298237326) numaralı İBAN hesabına havale yaparak veya Vakıfbank ve Yapı Kredi bankalarına ait kredi kartlarıyla da vergi borçları taksitlendirilip ödeyebilir. Ayrıca Huzurkent'te bulunan düğün salonunun altında yer alan vezne de hafta sonu açık olacak.

"Son gün yoğunluğuna kalmayın"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, emlak, çevre-temizlik, ilan ve reklam vergisi ödemelerini son güne bırakmamaları için vatandaşlara çağrıda bulundu. Korona virüs salgınına dikkat çeken Gültak, "Sosyal mesafenin hayati bir önem taşıdığı bugünlerde, belediyemize gelecek vatandaşlarımızdan isteğimiz, aşırı yoğunluk oluşmaması için dikkat çok etmeleri, bunu önlemek için de vergi ödemelerini son günlere bırakmamalarıdır. Salgına karşı belediye olarak gerekli önlemleri alıyoruz. Ayrıca mükelleflerimizin iş ve işlemlerinin kısa sürede çözülmesi için personelimiz görevlendirilecek ve vatandaşlarımıza yardımcı olacaklardır" dedi. - MERSİN

Elmak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım
Elmak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım

Huzurkent, Akdeniz, Emlak, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elmak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım - Son Dakika


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