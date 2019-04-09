Elmakaya ve Uzgörür Belde Belediye Başkanları Mazbata Aldı

Bulanık ilçesinde AK Parti'den Elmakaya Belde Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Emin Yıldırım ile Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, mazbatalarını aldı.

Bulanık ilçesinde AK Parti'den Elmakaya Belde Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Emin Yıldırım ile Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, mazbatalarını aldı.



AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut ile İlçe Seçim Müdürlüğüne giden Yıldırım ve Gündoğdu ile il encümenliğine seçilen Sait Taşdemir, mazbatalarını aldı.



Bulut, mazbataların hayırlı olmasını dileyerek, "Beldelerimizde gönül belediyeciliğiyle hizmete devam edeceğiz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor

İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok

AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz

Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsununuz