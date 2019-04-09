Son Dakika Haberleri: Elmakaya ve Uzgörür Belde Belediye Başkanları Mazbata Aldı

Elmakaya ve Uzgörür Belde Belediye Başkanları Mazbata Aldı

50 dakika önce

Bulanık ilçesinde AK Parti'den Elmakaya Belde Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Emin Yıldırım ile Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, mazbatalarını aldı.

Elmakaya ve Uzgörür Belde Belediye Başkanları Mazbata Aldı, System.String[]
Bulanık ilçesinde AK Parti'den Elmakaya Belde Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Emin Yıldırım ile Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, mazbatalarını aldı.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut ile İlçe Seçim Müdürlüğüne giden Yıldırım ve Gündoğdu ile il encümenliğine seçilen Sait Taşdemir, mazbatalarını aldı.

Bulut, mazbataların hayırlı olmasını dileyerek, "Beldelerimizde gönül belediyeciliğiyle hizmete devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:05 Kaynak: AA

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