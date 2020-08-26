Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek - Son Dakika

Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek

İzmir'den bisikletleriyle yolan çıkan 3 kişilik Elmalı ailesi, Kastamonu'ya ulaştı.

İzmir'den bisikletleriyle yolan çıkan 3 kişilik Elmalı ailesi, Kastamonu'ya ulaştı.

Engin Elmalı, eşi Senem Elmalı, 5 yaşındaki kızları Masal ile Türkiye turu için temmuzda yola çıkmaya karar verdi.

Engin Elmalı, çalıştığı özel şirketten bisiklet turunun uzun bir süre alacağı için istifa etti, eşi Senem Elmalı ise çalıştığı kurumdan 6 aylık ücretsiz izne ayrıldı.

İzmir'den 4 Temmuz'da yola çıkan aile, 1500 kilometre pedal çevirerek Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine ulaştı.

Çadırda konaklayan ailenin 5 yaşındaki kızları Senem ise babasının bisikletine bağlı pusette yolculuk yapıyor.

Elmalı ailesi 5 bin kilometre pedal çevirerek yaklaşık 5 ayda turlarını tamamlamayı planlıyor.

Bisikletle Türkiye turu için işinden istifa etti

Engin Elmalı, eşiyle 2012 yılında evlendiklerini söyledi.

Aile olarak bisikleti çok sevdiklerini anlatan Elmalı, kızı dünyaya geldikten sonra da bisikletle seyahatlere devam ettiklerini anlattı.

"Normalde sadece yaz tatillerinde bir haftalık, on günlük zaman dilimlerinde bisikletle turlar yapıyorduk." diyen Elmalı, daha sonra bunun kendilerine yetmemeye başladığını dile getirdi.

Peyzaj mimarı olduğunu belirten Elmalı, "Özel bir firmada çalışıyordum. Bu turu yapabilmem için istifa etmem gerekiyordu. Bu kadar uzun süreliğine izni kimse vermez. Ben de istifa ettim. Döndükten sonra tekrar iş arayışına gireceğim." diye konuştu.

İzmir'den bisikletle çıktıklarını, Edremit Körfezi'nden Balıkesir, Bursa, İznik, İzmit, Sakarya üzerinden Kastamonu'ya geldiklerini anlatan Elmalı, sahil şeridini takip ettiklerini söyledi.

Karadeniz, Doğu illeri Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in ardından İzmir'e dönmeyi planladıklarını aktaran Elmalı, "Yolculuk kolay geçmiyor. Karadeniz zorlu bir coğrafya. Hep inişli çıkışlı bir yol. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz, 25 kilometre, 50 kilometre...En çok 70 kilometre ilerledik. Çadırda konaklama yapıyoruz." dedi.

Yolculuklarında 1500 kilometreyi geride bıraktıklarını dile getiren Elmalı, şöyle devam etti:

"En kestirme yerden gelmiyoruz, geze geze geliyoruz. Yolculuğumuz 5 bin kilometreyi bulur diye tahmin ediyorum. Kasım veya aralık aylarında turumuzu sonlandırmayı düşünüyoruz."

9 aylıkken bisikletle seyahatle tanışmış

Masal'ın 9 aylıkken bisikletle pusette yolculuk yapmaya başladığını dile getiren Elmalı, kızıyla seyahat etmenin zorlukları olduğunu ancak keyifli aldıklarını aktardı.

Elmalı, Masal'ın arabayı çok sevmediğini, okula da bisikletle bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Masal ise bisikleti çok sevdiğini, yolculuk sırasında pusette uyuyabildiğini, bazen de evini özlediğini ifade etti.

Ev kredisi bitince yolculuk planları başladı

Senem Elmalı ise ailece bisikletle kısa yolculuklar gerçekleştirdiklerini, sonra uzun yolculuk planları yapmaya başladıklarını anlattı.

Dünyaevine girmeden önce en büyük hayalinin ailece bisikletle Türkiye turu yapmak olduğunu dile getiren Senem Elmalı, evliliklerinin ilk yıllarında bu planları ekonomik nedenlerle hayata geçiremediklerini belirtti.

Senem Elmalı, "En son geçen yıl ağustos ayında ev kredimizin son taksitini ödedikten sonra böyle bir tur yapmaya karar verdik. Hem zorlukları hem de kolaylıkları var. Ben bir aile sayesinde bu hayali gerçekleştirdim. Bir kişi bile böyle bir hayal kurar ve gerçekleştirirse biz çok mutlu oluruz." dedi.

Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek

Kastamonu, Elmalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:00

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de         
14:09
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı         
13:11
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı         
12:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur         
12:33
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi         
11:07
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı         
10:58
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış         
09:51
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Antalya'da köpük partileri yasaklandı Antalya'da köpük partileri yasaklandı         
08:03
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 18:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei