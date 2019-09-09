Son Dakika Haberleri: Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
Son Dakika Spor Haber

Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

57 dakika önce

Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu 72 pehlivan altın kemer için güreştiANTALYA - 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

72 pehlivan altın kemer için güreşti

ANTALYA - 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde finalde İsmail Balaban ile güreşen son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz başpehlivan oldu. 72 başpehlivanın katıldığı ve son günde ilk 16'ya kalan pehlivanların Recep Gürbüz sahasında mücadele ettiği güreşlerde finalde İsmail Balaban ile mücadele eden Ali Gürbüz, mücadeleden galip ayrılan güreşçi oldu.

72'si başpehlivan, toplam 1251 pehlivan katıldığı ve 3 gün devam eden güreşlerin final gününü yaklaşık 20 bin güreş sever izledi. Finalde 40 dakikalık normal sürede yenişemeyen Ali Gürbüz ve İsmail Balaban için altın puan sürecine geçildi. Yaklaşık 20 dakika süren müsabakada ilk puanı alan Ali Gürbüz 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde başpehlivanı oldu. Ali Gürbüz'ün altın kemeri Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarafından takılırken kupası İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından verildi.

Güreşleri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitkin Böcek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partilerin Antalya milletvekilleri de izledi.

Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Ali Gürbüz, Antalya, Elmalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı! A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 01:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]