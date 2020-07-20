Elmalı Belediyesi'ne birincilik ödülü - Son Dakika

Elmalı Belediyesi'ne birincilik ödülü

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından, bu yıl beşincisi düzenlenen proje yarışmasında, Elmalı Belediyesi birincilik ödülü aldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından, bu yıl beşincisi düzenlenen proje yarışmasında, Elmalı Belediyesi birincilik ödülü aldı.

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Akdeniz Belediyeler Birliği'nce bu yıl beşincisi düzenlenen ve 19 belediyenin 29 proje ile yarıştığı belediyecilik proje yarışması sonuçlandı. Elmalı Belediyesi tarafından yarışmaya sunulan "5 bin yıllık kültür, tarihi arı serenleri" projesi peyzaj, planlama, tasarım ve uygulama kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Düzenlenen törenle birincilik ödülünü Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden alan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 19 belediye ve 29 proje içinde projelerinin birinci seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Elmalı'nın değerine değer katacak yenilikçi projelerle ilçeyi her alanda kalkındıracak yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Öztürk, "Bu ödül bizim ilk proje ödülümüz olması sebebiyle, bizim için çok anlamlı ve önemli. İlçemizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için üzerinde durduğumuz bir projeydi. Akdeniz Belediyeler Birliği, projemizle bizi birincilik ödülüne layık gördüler, teşekkür ediyoruz. Elmalı için her alanda yenilikçi projeler üretip ilçemizin değerlerini tanıtmak istiyoruz. Bu ödülün alınmasında emeği geçen tüm belediye personelimize, projede yer alan herkese teşekkür ediyor ve bu ödülü Elmalı halkımıza armağan ediyorum." dedi.

Akdeniz, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elmalı Belediyesi'ne birincilik ödülü - Son Dakika
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