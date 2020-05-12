Elmalı Belediyesi ürettiği 70 bin çiçeği toprakla buluşturuyor - Son Dakika

Elmalı ilçesinde belediye tarafından yaklaşık üç ayda üretimi gerçekleştirilen 70 bin çiçek, park ve bahçelere dikilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda dışarıdan temin edilen peyzaj ve süs bitkilerini bu yıl kurdukları serada yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ocak ayından itibaren kurulan serada peyzaj ve süs bitkileri yetiştirildiğini anlatan Öztürk, şunları ifade etti:

"Serada yaklaşık 70 bin kök süs bitkisi üretimi gerçekleştirildi. İlçemiz genelinde ana arterler, yol kenarları, kavşaklar, park bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde bu yıldan itibaren kendi yetiştirdiğimiz bitkileri kullanmaya başladık. Burada bizim öncelikli amacımız belediyemizi hazır belediyecilik anlayışından kurtarmaktı."

Üretilen çiçek ve süs bitkilerini ilçe genelinde toprakla buluşturduklarını kaydeden Öztürk, bu yılki uygulamayla belediyeyi büyük bir maliyetten kurtardıklarını ve gelecek yıllarda bu üretimi hem çeşitlilik hem de üretim sayısı olarak attırmayı planladıklarını vurguladı.

Yaklaşık 600 metrekare serada ürettikleri süs bitkileri arasında kadife çiçeği, cam güzeli, kirli hanım çiçeği ve rozet çiçeği çeşitlerinin bulunduğunu aktaran Öztürk, bu yılki üretilen çiçeklerin belediyeye sağladığını karın yaklaşık 250 bin lira olduğunu dile getirdi.