Elmalı Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Antalya'da çobanlık mesleği ve hayvancılığa olan ilgiyi arttırmak için düzenlenen Elmalı Çoban Festivaline yoğun katılım ve ilgi oldu. Çobanlar ilk kez kendileri için düzenlenen bir festivalde bir araya geldi.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde yepyeni bir projeye imza attı. Antalya'nın bitkisel üretim liderliğini hayvancılıkla taçlandırması gerektiğini sürekli vurgulayan ve hayvancılığa özel bir önem veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, bu çalışmalar kapsamında çobanlık mesleği ve hayvancılığa olan ilgiyi arttırmak için bu festivalin düzenlenmesi kararını aldıklarını belirtti. Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt ve Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur ev sahipliğinde ilki düzenlenen festivale yoğun katılım ve ilgi oldu. Çobanlık mesleği ile hayvancılığa olan ilgiyi artırmak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve çobanların ve yöre halkının eğlenceli bir vakit geçirmesi için ilk kez Elmalı'da düzenlenen Çoban Festivali bir birinden renkli yarışma ve etkinliklere sahne oldu.



Festivale Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk komşu ilçe belediye başkanları, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, İl Müdür Yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, birlik başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, çobanlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.



Mehteran gösterisi ile başlayan Festival Kıl Teke Yarışması ile devam etti. Bir birinden güzel tekeler jürinin beğenisine sunuldu. Daha sonra festivalin en şirin kuzusu seçildi. Güzel ve renkli süslemelerle rakiplerini geçmeye çalışan kuzular jüriyi de bir hayli zorladı. Festivalin en heyecanlı yarışmalarından biri olan Keçi Kırkım Yarışması da kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Henüz 10 yaşında olan bir yarışmacı kendisinden yaşça büyük olan rakiplerini geçerek birinci oldu. Festival Sipsi Dinletisi eşliğinde Koyun Kırkım Şov ile devam etti. Yaklaşık 3 dakika içinde koyunu kırkan çoban tüm katılımcıların beğenisini topladı. Yerel Çobanlar Müzik dinletisi ile süren festival en heyecanlı yarışma olan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Çoban Aile Bilgi Yarışması ile devam etti. Çoban aileler bilgi birikimi ve tecrübeleri ile çok iyi bir yarışma çıkardı. Birinciyi belirlemek kolay olmadı. Rakiplerini geride bırakmayı başaran genç çoban aile birinciliği kazandı. Dolu dolu geçen festival Zeybek Oyunu, Kaval dinletisi, keçi süt Sağım gösterisi, şiir dinletileri, ödül töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANTALYA