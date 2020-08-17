Elmalı'da 12 kilometrelik yol çalışması - Son Dakika

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ilçede yeni inşa edilen cezaevi bağlantı yolunun yapımına başlandığını bildirdi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yapılan T Tipi Kapalı ve Standart Açık Ceza İnfaz Kurumunun açılmasıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştuğunu belirtti.

Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 12 kilometrelik yol için çalışma yürüttüğünü anlatan Öztürk, "Yapacağımız yol ile buradaki trafiği rahatlatacağız, sürüş emniyet ve kalitesi artacak. En önemlisi yol boyunca bulunan tarım arazilerini tozdan kurtarmış olacağız." dedi.

Yol çalışmasındaki tüm giderlerin belediye tarafından karşılanacağını aktaran Öztürk, ilçeye sağlanacak tüm kazanımlar için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.