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Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davanın 6. duruşması tamamlandı - Son Dakika

Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davanın 6. duruşması tamamlandı

17.09.2021 14:05
Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davanın 6. duruşması tamamlandı, System.String[]

Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğradıkları iddia edilen iki kardeşin annesi, üvey babası ile dayısının yargılanmasına devam edildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğradıkları iddia edilen iki kardeşin annesi, üvey babası ile dayısının yargılanmasına devam edildi.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar, çocukların annesi M.A, üvey baba R.A. ve dayı S.C.G. hazır bulunurken, taraf avukatları ile farklı illerden gelen baro avukatı ve dernek temsilcileri de katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların üst hadden cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Serap Ertuğrul da sosyal hizmetler uzmanının yazdığı son raporun dikkate alınmaması gerektiğini bildirdi.

Raporda babaannenin hastalığından bahsedilerek çocukların babaanneden alındığını aktaran Ertuğrul, "Babaanne için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Çocukların akıbetinden babaannenin haberi yoktur. Çocuklar ağır ilaçlar kullanmaktadırlar. Çocuklar için de tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Sanıkların çelişkili beyanları vardır. Suç vasfı gözetilerek, sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Duruşma savcısı, mevcut delil durumu neticesi ve kuvvetli suç oluştuğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

Sanık M.A ise haksız yere linçe uğradıklarını, oğlunun yanına gelmeden önceki telefon görüşmelerinin alınmasını istediğini belirtti.

Çocukları için mücadele ettiğini anlatan M.A, suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Sanık R.A. da babaannenin çocuklara bakamadığıyla ilgili raporların dosyada yer aldığını, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Sanık avukatı ise diğer baro ve derneklerin katılma talebini kabul etmediklerini belirterek, çocukların savunmalarının delil olarak kabul edilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devam edilmesine karar vererek, duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Barosu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davanın 6. duruşması tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davanın 6. duruşması tamamlandı - Son Dakika
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