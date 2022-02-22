Elmalı'da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere jandarmadan plaket - Son Dakika
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Elmalı'da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere jandarmadan plaket

22.02.2022 16:38
Elmalı'da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere jandarmadan plaket

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 5 yıl içerisinde ceza yemeyen ve trafik kazasına karışmayan sürücülere jandarma plaket verdi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 5 yıl içerisinde ceza yemeyen ve trafik kazasına karışmayan sürücülere jandarma plaket verdi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler esnasında son 5 yıl içerisinde hakkında trafik idari para cezası karar tutanağı hazırlanmamış, trafik kazası olayına karışmamış sürücülere plaket verildi.

Elmalı Kaymakamlığında gerçekleştirilen etkinliğe Elmalı Kaymakamı Harun Kazez ile birlikte sürücüler ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirtilen hedefler doğrultusunda 2021 yılı trafik değerlendirmesinin yapıldığı program sonunda bilinçli ve duyarlı sürücüler Funda Atmaca,Zerrin Canberi,Yahya Başkurt ve Mustafa Selvi'ye plaketleri Elmalı Kaymakamı Harun Kazez tarafından verildi. - ANTALYA

Elmalı'da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere jandarmadan plaket
Elmalı'da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere jandarmadan plaket

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Hisarcık, Jandarma, Antalya, Elmalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elmalı'da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere jandarmadan plaket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elmalı'da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere jandarmadan plaket - Son Dakika
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