Elmalı'da çiftçilere budama eğitimi verildi - Son Dakika

Elmalı ilçesinde çiftçilere budama eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerelden kalkınma ve tarıma yönelik desteklemeler kapsamında çiftçilerden gelen talep doğrultusunda Elmalı ilçesinin Geçit ve Akçay mahallelerinde budama eğitimleri gerçekleştirildi.

Uygulamalı olarak verilen eğitimde budamanın tanımı, amacı, etkileri, zamanı ve uygulanan teknik işlemler hakkında belediyenin teknik ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamalı budama eğitimine katılmak isteyen yetiştiriciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimine başvurabilecek. Programa uygun olarak oluşturulan gruplara yerinde uygulamalı eğitimler verilecek.